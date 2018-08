In NRW gehen weniger neue Windräder ans Netz

Von Januar bis Ende Mai sind nach Zahlen des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE) in Nordrhein-Westfalen 65 neue Anlagen in Betrieb gegangen.Damit gingen deutlich weniger Anlagen ans Stromnetz als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Von Januar bis Juni 2017 waren es noch 114 neue Anlagen. Der Verband spricht deshalb von einer „abgeschwächten Zubauleistung“. Der Trend werde sich auch im weiteren Jahresverlauf fortsetzen.

Für das gesamte Jahr 2018 erwartet der Verband, dass rund 400 Megawatt Windkraftleistung in Nordrhein-Westfalen hinzukommen. Das wäre mehr als eine Halbierung gegenüber 2017, als der Jahreszuwachs 867 Megawatt betrug. Insgesamt waren am 31. Mai 2018 in NRW 3622 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 5662 Megawatt in Betrieb. Das entspricht in etwa der Leistung von vier Kernkraftwerken.

Für den Rückgang gibt es nach LEE-Einschätzung vor allem zwei Gründe. Viele Projekte müssten wegen des wachsenden Preisdrucks umgeplant werden. Zudem werde gegen eine immer größere Zahl von bereits genehmigten Windenergieanlagen vor Gerichten geklagt. Dadurch werde der Bau zumindest verzögert. In Einzelfällen würden Bauvorhaben aber auch ganz aufgegeben. Andere Windkraftanlagen werden durch Umweltauflagen ausgebremst, wie etwa das die Anlagen in den Reusrather Feldern. Dort darf sich das seit Oktober fertige erste Langenfelder Windrad zurzeit aufgrund von Artenschutzauflagen tagsüber nicht drehen. Die Baustelle des zweiten Windrads ruht seit Dezember.

(juju/dpa)