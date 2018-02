später lesen Weltraum für Einsteiger Teilen

Astrophysik Mit Naturwissenschaften ist das oft so eine Sache. Vielen fehlt der Zugang, und zum Beispiel Astrophysik zu verstehen, scheint dann unwahrscheinlich wie eine Reise zum Mond. Wer sich trotzdem einmal versuchen möchte, kann das mit Heather Coupers und Nigel Henbests Buch "Space". Schon der Buchdeckel strahlt einen an, und auch die Lektüre geht dann schonend mit einem um. In größtenteils voraussetzungslosen Kapiteln erklären die Weltraum-Experten vom britischen Sender BBC das Geheimnis von Stonehenge, die Erfindung des Kalenders und des Teleskops und was es mit schwarzen Löchern auf sich hat.