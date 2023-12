Pakete und Briefe Fristen, Tipps und Rechte – so kommt Ihre Weihnachtspost sicher an

Um sicherzustellen, dass die Weihnachtsgeschenke rechtzeitig zum Fest ankommen, ist es ratsam, die Päckchen frühzeitig auf den Weg zu bringen, insbesondere weil Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, an dem keine Paketzustellungen erfolgen. Bei Sendungen ins Ausland ist eine besonders frühe Aufgabe empfehlenswert, da diese in der Regel längere Lieferzeiten benötigen.