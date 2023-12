Weihnachtsmarkt in Köllerbach Viel Flair, selbst bei solchem Hundewetter

Singen die „Happy Gospels“, und schon wippen unten die Schirme der Zuhörer, die eine Dreiviertelstunde im Regen ausharren, um gut gelaunt mitzusingen. Es folgen, im schönen Wechsel, altbekannte Weihnachtsweisen sowie fetzige Gospels wie „Kum ba ya, my Lord“ , „Heaven is a wonderful place“ oder „May the Lord sends angels“. Vorne, direkt an der Bühne, steht ein Dutzend Kinder im Grundschulalter, staunt mit großen Augen über den gelungenen Chorauftritt. Diese Kinder hatten zuvor, mit ihren Klassenkameraden und für ihre Kyllbergschule, ihren eigenen Auftritt, mit schön einstudierten Weihnachtsliedern. In dieser halben Stunde war das Burggeviert proppenvoll, klar, weil sich die Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten der Kinder den Auftritt der Kinder nicht nehmen lassen wollen.