Bekommt man es mit der Polizei zu tun, bleibt leider selten Zeit für die Fragen, die man einem Polizisten immer schon mal stellen wollte. Gefiel Ihnen die grüne Uniform besser? Werden Migranten häufiger kontrolliert? Fährt die Polizei in bestimmten Gegenden keine Streife mehr?

Ein Polizist hat auf diese Fragen nun auf Reddit bei einer so genannten AMA-Session ("Ask me anything") geantwortet. Über sich schreibt der Mann, der anonym bleiben will: "Ich bin Polizist in einer Großstadt im Ruhrgebiet." Die Identität hat der Reddit-Moderator bestätigt.

Sehen Sie hier die besten Stellen der Fragestunde in unserer Infostrecke.

(seda)