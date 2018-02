später lesen Sportler unter neutraler Flagge Was die Russen dürfen - und was nicht Teilen

Für die "Olympischen Athleten aus Russland" (OAR) gelten in Folge des Doping-Skandals bei den Winterspielen in Pyeongchang besondere Verhaltensregeln. Unter anderem dürfen sie nicht mit Landesfahne an den Start gehen.