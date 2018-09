Wie laut sind die Sirenen in...?

Die Landesregierung in NRW lässt zum ersten landesweiten Warntag am Donnerstag die Sirenen heulen: Ab 10 Uhr werde es zu Probealarmen kommen, kündigten mehrere Kommunen bereits an. Zusätzlich zu den Sirenen wird über die Warn-App „Nina“ landesweit eine Probewarnmeldung versendet.

Damit unsere Leser demnächst wissen, wie der Alarm klingt, sammeln wir ihre Sirenen-Aufnahmen in einem Video.

Mitmachen können Sie so: Schicken Sie uns bis Donnerstag, 12 Uhr, an Video-Redaktion@rheinische-post.de ein kurzes Video, in dem man die Sirenen gut hören kann und im besten Fall auch sieht, in welcher Stadt das Video aufgenommen wurde. Wichtig ist, dass Sie ihren Namen dazu schreiben und wo Sie das Video genau aufgenommen haben. Eine Auswahl der Einsendungen wird dann auf RP Online und auf Facebook zu sehen sein. Beachten Sie hierzu auch unsere Hinweise zum Einsenden von Videos.

Der landesweite Warntag solle künftig zwei Mal im Jahr stattfinden: an jedem ersten Donnerstag im März und im September.

(skr)