Warnstreik in NRW dauert an - Stau im Feierabendverkehr

Besonders das Ruhrgebiet ist vom Streik betroffen. In Dortmund, Essen und Duisburg fahren keine Busse und Straßenbahnen. Viele Pendler stiegen aufs Auto um, dementsprechend voll war es schon im morgendlichen Berufsverkehr auf den Autobahnen.

Derzeit gibt es mehrere Kilometer Stau auf der A1 rund um Dortmund in beide Richtungen. Zwischen dem Kreuz Dortmund/Unna und Kamen-Zentrum ist die Autobahn in Richtung Münster nach einem Unfall voll gesperrt. Hier gibt es mehr als 15 Kilometer Stau.

Auf der A2 zwischen Dortmund Nordost und Kamen/Bergkamen in Richtung Hannover staut sich der Verkehr auf sieben Kilometern. Auch bei Oberhausen brauchen Autofahrer viel Geduld, auf der A3 zwischen Kreuz Breitscheid und Kreuz Oberhausen in Richtung Arnheim gibt es 20 Kilometer Stau.

Schon am Morgen war es auf der A40 sehr voll gewesen. Die Lage im Feierabendverkehr ist ähnlich: Zwischen dem Kreuz Dortmund-West und Bochum-Zentrum gibt es aktuell mehr als zehn Kilometer Stau (Stand 17 Uhr). Auf weiteren Stücken staut sich der Verkehr ebenfalls.

Diejenigen in NRW, die am Dienstag verschont wurden, müssen sich für Mittwoch auf Probleme einstellen. Dann wird unter anderem in Düsseldorf und Köln der öffentliche Nahverkehr bestreikt.

(lsa)