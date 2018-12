später lesen Aktuelle Infos am Montagmorgen Alles zum Warnstreik bei der Bahn im Liveblog FOTO: rpo, Ines Rothmeier FOTO: rpo, Ines Rothmeier Teilen

Ab 5 Uhr am Montagmorgen wird bei der Deutschen Bahn gestreikt. Die Auswirkungen auch in NRW dürften massiv ausfallen. Hier halten wir Sie am Montagmorgen auf dem Laufenden.