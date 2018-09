„Sexuelle Belästigung ist nur die Spitze des Eisbergs“

„Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass das Thema sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs ist, hinter dem sich Machtmissbrauch, vielfältige Diskriminierungserfahrungen und eine Unzufriedenheit mit dem Betriebsklima verbergen“, sagte sie am Mittwoch.

Es fehle an klaren Regeln und gegenseitiger Wertschätzung, so Wulf-Mathies in Bonn. Die 76-jährige stellte dort ihren Abschlussbericht zum Umgang des WDR mit den Belästigungsvorwürfen vor. Sie war von WDR-Intendant Tom Buhrow mit der Untersuchung beauftragt worden. Der WDR hatte im Mai einem Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung fristlos gekündigt, mit einem anderen einigte sich der Sender außergerichtlich auf eine Trennung.

(see/dpa)