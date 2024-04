Das Goethejahr in Sulzbach Auf den Spuren von Goethe

Der „deutsche Nationaldichter“ war Zeit seines Lebens gerne unterwegs und auf Reisen. Fast jeder Ort, in welchem sich der Dichterfürst einst aufgehalten hat, rühmt sich mit dessen Besuch und bringt den Stolz darüber in einer Gedenktafel zum Ausdruck. Wohin man auch reist – an vielen Orten trifft man auf Schilder, die darauf hinweisen: Auch er, Goethe, war schon mal hier. Doch es gibt mancherorts auch kuriose Hinweise. In Heidelberg unweit der Alten Neckarbrücke in der Steingasse Nr. 2 hängt beispielsweise in der historischen Studentenwirtschaft „Goldener Hecht“ eine Gedenktafel mit der Aufschrift: „Hier hätte Goethe beinahe übernachtet! Aber unser Gasthaus war leider überfüllt. Am 25. August 1797.“ In Tübingen ist an der Münzgasse Nr. 13 auf einer Tafel steht sogar zu lesen: „Hier kotzte Goethe.“ Die Richtigkeit dieses historischen Ereignisses des eher unwürdigen Vorgangs des Vomitus, bei dem der Mageninhalt einen Körper entgegen der sonst üblichen Richtung verlässt, lässt sich heutzutage nicht mehr nachvollziehen. Sehr gut nachvollziehbar sind jedoch seine Rundreise durch Elsass-Lothringen und die Aufenthalte in der Saarregion im Juni 1770, denn Goethe selbst hat diese Exkursion in seinem Werk „Dichtung und Wahrheit“ ausgiebig beschrieben und der Region mit seinen Memoiren ein literarisches Denkmal gesetzt.