Aufstieg und Fall des René Benko Ein Wirtschaftskrimi, der sich ganz real abgespielt hat

„Heute hat die Signa fünf Milliarden Euro an Schulden, vielleicht sind es auch zehn oder 15“, sagt Fuhr. Benko sei auf freiem Fuß und lebe wahrscheinlich in einer seiner Villen am Gardasee. Dafür sorgten seine hervorragenden Anwälte, obwohl mehrere Prozesse gegen ihn liefen. Sein Geld habe er in Stiftungen geparkt. Was Fuhr besonders beklagte: „Stand heute ist eine neue Signa wieder möglich.“