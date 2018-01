Volleyball: 2. Bundesliga vor der Neuordnung

Demnach sei es nicht länger angebracht, die Grenzen der 2. Bundesliga Nord, die den Bereich der Dritten Ligen Nord und West umfassen, und die der 2. Liga Süd mit den Bereichen der Dritten Ligen Süd und Ost beizubehalten. "In der aktuellen Saison ist die 2. Bundesliga Süd der Frauen nur mit neun Mannschaften besetzt, während in der Nordstaffel Lizenzanträge interessierter Vereine nicht berücksichtigt werden konnten", erklärt Scheuer. "In der Vergangenheit hatten wir das auch schon umgekehrt. Da fehlten dem Norden Mannschaften." Nun sollen die Grenzen flexibler und gerechter gezogen werden. Für den Moerser SC, der zwar äußerst westlich, aber ansonsten in der "geografischen Mittellage" liegt, wird sich wohl nichts ändern.

(RP)