Das Freibad im Köllerbachtal schließt in diesem Jahr nach dem Freitag, 28. September. Vom 29. September bis einschließlich 7. Oktober sind beide Völklinger Bäder geschlossen. In dieser Zeit werden die notwendigen Reparaturen durchgeführt. Die Hallenbadsaison in Völklingen beginnt dann am Montag, 8. Oktober, teilte die Stadtpressestelle mit.