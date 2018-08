Diebe machen Selfie mit geklautem Smartphone

Am Donnerstag, den 14. Juni 2018 nutzten in der Straße Auf der Brede in Vlotho unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses, um dort einzusteigen. Sie haben das Haus durchsucht und stahlen neben Bargeld und einer Uhr auch ein Handy. Jetzt wurden Selfies der mutmaßlichen Diebe veröffentlicht, die mit dem gestohlenen Handy gemacht wurden. Eine Kopie der Bilder wurde automatisch in der Cloud der Eigentümer gespeichert.

Wer kann Angaben zu den dringend Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

(siev)