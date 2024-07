Gebundene Ganztagsgrundschule für Püttlingen Hier gibt’s mehr Zeit für die Kinder

Verbesserte Personalisierung – was bedeutet das konkret? Für die ersten und zweiten Klassen gibt es – für jede Klasse – je zehn zusätzliche Lehrerstunden, für die dritten und vierten Klassen je neun. Zudem gibt es eine eigene pädagogische Leitung und zusätzliche Erzieherinnen oder Erzieher – jeweils eine Stelle für zwei Klassen, finanziert zur Hälfte vom Land und vom Schulträger (in diesem Fall also von der Stadt Püttlingen). Wobei das Schulteam stärker verzahnt ist als in der Freiwilligen Ganztagsschule. So sind die Lehrer auch noch am Nachmittag, die Erzieher auch am Vormittag in den Klassen im Einsatz und beide bekommen wechselseitig das Geschehen mit.