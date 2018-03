Viktoria Buchholz geht kein Risiko ein

In der Halbzeitpause diskutierten Cheftrainer Michael Roß und Co-Trainer Maik Sauer, ob die Landesliga-Fußballer von Viktoria Buchholz beim Stand von 1:1 gegen den SV Burgaltendorf das Risiko erhöhen sollten. Am Ende setzte sich Roß gegen seinen künftigen Nachfolger durch. Die Viktoria setzte nicht alles auf eine Karte und musste sich am Donnerstag mit dem 1:1 genügen.

"Mir war der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach. Ich wollte vermeiden, dass wir gegen einen spielerisch starken Gegner noch das 1:2 kassieren", sagte Roß nach der Partie. Immerhin: Mit dem Punktgewinn konnten die Buchholzer den Abstand zum Relegationsrang auf sechs Zähler reduzieren.

Die Buchholzer, die ohne Stürmer Steven Tonski begannen - Roß: "Ihm fehlen derzeit Selbstvertrauen und Glück" - setzten der spielerischen Klasse des Gegners Kampfgeist entgegen. Vor 250 Zuschauern - darunter MSV-Profi Tim Albutat - erwischten die Gastgeber einen Auftakt nach Maß. In der 23. Minute traf Sebastian Schröder zum 1:0. Gästekeeper Dennis Hornig konnte einen Ball nach einem Schuss von Gianluca Altomonte nicht festhalten, Schröder staubte erfolgreich ab. Eine Minute vor der Pause trafen die Gäste nach einer schönen Kombination zum 1:1. Sam Soltani war mit einem 15-Meter-Schuss erfolgreich.

Zur zweiten Halbzeit brachte Roß Steven Tonski, um der Offensive frische Impulse zu geben. Doch den Buchholzern gelang es nicht, den Gegner dauerhaft unter Druck zu setzen. Daran änderte auch die Gelb-Rote Karte des Burgaltendorfer Kapitäns Kreshnik Vladi in der 57. Minute nichts. Die Essener blieben bis zum Schlusspfiff gefährlich.

In der 82. Minute landete der Ball dann aber doch noch im Burgaltendorfer Gehäuse. Der ansonsten nicht sonderlich stark leitende Schiedsrichter Tim Pelzer (St. Tönis) lag hier mit seiner Entscheidung allerdings richtig. Tim Ramroth hatte den Ball bei seinem Treffer aus kürzester Distanz mit der Hand berührt. Kurz vor dem Abpfiff bewahrte Viktoria-Keeper Maik Hoppe sein Team mit einer starken Parade bei einem Distanzschuss vor einer Niederlage.

Im Hinblick auf die nächste Spielzeit haben sich Tim Ramroth, Maurice Rybacki und Oguzhan Gürbüz noch nicht erklärt. Ramroth wird, so Roß, wahrscheinlich nur im Fall des Klassenerhaltes an der Sternstraße bleiben. Bei den beiden anderen Kandidaten ist die Sache dagegen noch offen. Michael Roß sagt in seiner neuen Funktion als sportlicher Leiter: "Wir kämpfen darum, sie zu halten."