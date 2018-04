Viersen verschläft in Velbert die erste Halbzeit

Es hätte alles ganz anders laufen können. Wenn Dominik Klouth nach fünf Minuten den Weg am Velberter Torhüter Andre Müller vorbei gefunden hätte oder Nejat Kaya in der 16. Minute nach einem "elfmeterreifen Foul", so Saleh, der Strafstoß zugesprochen worden wäre - möglicherweise hätte der 1. FC dann in Velbert Punkte gesammelt. Es kam jedoch anders, weil die Viersener nach dem 0:1 in der 13. Minute die Ordnung verloren. "Wir hauen uns die Dinger selber rein", sagt Saleh. Nach weiteren Treffern von Schulz und Kizilisik liefen die Viersener hinterher. In der zweiten Hälfte zwangen sie den Gegner dann allerdings zu Fehlern und kamen nach zwei Toren von Petar Popovic zum Anschluss. "Von der Moral her war das sehr gut", meinte Saleh. Zum Leidwesen der Viersener sorgte Velbert mit dem 4:2 in der 75. Minute für die Entscheidung.

1.FC Viersen: Krajnc - Yanik, Hetterle, Akyil, Smikalla - Noguchi (58. Pötter), Werth-Jelitto, S. Herrmann (86. Arapovic), Kaya - Popovic, Klouth (58. Kaida). Tore: 1:0 Mumcu (13.), 2:0 Schulz (22.), 3:0 Kizilisik (34., FE), 3:1 Popovic (50., FE), 3:2 Popovic (71.), 4:2 Olivieri (75.). Gelb-Rote-Karte: Yanik (85.). Zuschauer: 145.

(vdb)