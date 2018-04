später lesen Traurige Gewissheit Vermisste Olympiasiegerin Ahrenholz tot aufgefunden Teilen

Ruder-Olympiasiegerin Brigitte Ahrenholz ist tot. Die 65-Jährige war seit einem Monat vermisst und wurde am Wochenende von einem Spaziergänger am Zernsee bei Werder/Havel tot aufgefunden. Das bestätigte die Polizei am Montag dem SID.