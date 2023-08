Grumbachtalbrücke Brücken-Schäden bis Ende der Woche repariert?

Ein SZ-Leser beschwert sich über die Baustelle auf der Grumbachtalbrücke. Die wird komplett neu gebaut. Unweit des St. Ingberter Ortsteils Sengscheid entsteht ein neues Bauwerk, dessen Fahrbahnkonstruktion bereits fertiggestellt ist. Der Verkehr wurde über eine neue Brücke neben der alten Brücke geführt, lief wieder in jeder Richtung zweispurig, was die Behinderungen minderte. Doch nun gibt es ausgerechnet mit diesem Neubau unerwartete Probleme. SZ-Leser Heico Pfeifer hat unserer Redaktion geschrieben und stellte die zentrale Frage: „Was ist los auf der neuen Grumbachtalbrücke? Erst ein paar Monate geöffnet und schon die Hälfte der Fahrbahnen gesperrt! Was läuft da schief? Stehe da jetzt jeden Tag im Stau.“ Die Autobahn GmbH des Bundes gibt zu, dass es am Neubau unerwartete Schwierigkeiten gibt. Pressesprecher Klaus Kosok teilt mit: „Auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Fechingen und St. Ingbert-West sind in Höhe der Grumbachtalbrücke akute Schäden an Wasserabläufen aufgetreten, deren Beseitigung zur Wahrung der Verkehrssicherheit keinen Aufschub duldet. Da die Schäden die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können, haben wir vorsorglich jeweils einen Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen eingezogen.“ Aktuell würden die Schäden an den Entwässerungseinrichtungen begutachtet, um eine möglichst schnell umsetzbare Instandsetzung vorzubereiten. Ziel sei es, die Instandsetzung noch während der Sommerferien abzuschließen. Solange sei mit Behinderungen im Berufsverkehr zu rechnen.