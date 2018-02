später lesen Wetter in NRW Vergangene Nacht war die kälteste in diesem Winter Teilen

Minus 15 Grad auf dem Kahlen Asten: So kalt wie in der vergangenen Nacht war es bisher in Nordrhein-Westfalen im gesamten Winter nicht. In der Nacht zu Mittwoch soll es noch einmal kälter werden.