Verblüffende 3D-Effekte

Spaziergänger an der Cäcilienstraße trauen ihren Augen nicht: Mitten in Hüls reitet ein Pinguin auf einem Eisbären. Das ungewöhnliche Duo springt gerade aus einem Bauwagen in Richtung Straße. So scheint es jedenfalls. Der Bär und der Vogel sind natürlich keine ausgebüchsten Tiere, sondern eindrucksvolle 3-D-Zeichnungen.

Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Tagen mit der internationalen Street-Art Künstlerin Frederike Wouters den von der Aktion Mobifant gespendeten Bauwagen zu einem 3-D-Kunstwerk gestaltet.

"Wir haben auch ein Motorrad gemalt, das in den Wagen fährt", berichtet Tabatha. Die Zwölfjährige aus Hüls hat mit neun kleinen Künstlern an dem kostenfreien Kulturrucksack-Projekt des Krefelder Kulturbüros teilgenommen.

"Die Kinder waren sehr motiviert und kreativ. Sie haben begeistert an dem Projekt gearbeitet", berichtet Wouters. Die Künstlerin aus Kevelaer ist mit ihrer Street-Art weltweit unterwegs, zuletzt in Dubai und bald in Frankreich. In Krefeld wirkte sie unter anderem an der Rhine Side Gallery (2017) mit. Der Street-Art-Workshop in Hüls sei der erste, den sie in dieser Form für Kinder und Jugendliche angeboten hat. So entstanden zahlreiche Motive wie eine Krake oder eine Bar. Betrachter müssen sich an einen bestimmten Punkt stellen, um den 3-D-Effekt wahrzunehmen.