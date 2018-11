Sergej W. zu 14 Jahren Haft verurteilt

Am Nachmittag verkündete der Vorsitzende Richter Peter Windgätter das Urteil: Sergej W. muss für 14 Jahre in Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Haftstrafe für den 29 Jahre alten Angeklagten gefordert.

Sergej W. hat am 11. April 2017 drei Sprengsätze am Teamhotel des BVB in Dortmund gezündet. Die Bomben explodierten, als der Bus sich in Richtung Stadion zum Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco in Bewegung setzte.

Das Motiv: Sergej W. wollte den Kurs der BVB-Aktie zum Absturz bringen. Der Angeklagte hat im Prozess beteuert, er habe niemanden töten, sondern nur Angst verbreiten wollen. Seine Verteidiger hatten deshalb nur eine Haftstrafe wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion beantragt.

Bei dem Anschlag hatte der damalige BVB-Verteidiger Marc Batra einen Bruch des Unterarms erlitten. Ein Polizist, der dem Bus auf einem Motorrad vorausfahren sollte, hatte ein Knalltrauma. Der Beamte ist bis heute dienstunfähig.

Mehrere Spieler und Ex-Trainer Thomas Tuchel haben im Prozess als Zeugen ausgesagt. Dabei wurde deutlich, wie sehr der Anschlag die Mannschaft geschockt und sich letztlich auf die Leistungen der Spieler ausgewirkt hat. Einige haben den Verein inzwischen gewechselt, unter ihnen Felix Passlack und Sven Bender.

