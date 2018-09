später lesen Urteil aus Münster NRW darf Flüchtlingen nicht ihren genauen Wohnort vorschreiben FOTO: dpa / Bernd Thissen FOTO: dpa / Bernd Thissen Teilen

Flüchtlinge dürfen laut einem Gerichtsurteil zu einem Aufenthalt in einem Bundesland, nicht aber an einen bestimmten Ort verpflichtet werden. Entsprechende Regelungen in NRW verstoßen demnach gegen das Bundesrecht.