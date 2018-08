Unvernünftige reißen alle mit

Das gilt auch für die erwähnten „dicken Geländewagen“, die in Wahrheit überall – und nicht nur „in den Städten“, fehl am Platze sind. Als kompetenter Wissenschaftler, der auch Verantwortung trägt, hätte er sich deutlicher ausdrücken müssen: Man muss nicht jedes Jahr in Urlaub fliegen. Oder: Man muss überhaupt nicht in Urlaub fliegen. Oder: Man muss nicht jedes Jahr in Urlaub fahren. Oder: Man kann sehr gut Urlaub zu Hause machen. Es spricht nichts gegen eine Reise, wenn man eine Region in Deutschland oder in einem anderen Land kennenlernen, sich in einer fremden Sprache verbessern oder die Mentalität anderer Völker kennenlernen will. Das aber ist kein „Urlaub“, sondern bedeutet auch „Arbeit“. So was will nämlich vorbereitet sein und ist auch ein bisschen anstrengend. Anmerkung: Ich höre schon die empörten Kommentare: „Da will uns schon wieder einer vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben!“ Da kann ich nur die Schultern zucken. Ein gewisser Anteil von Menschen hat sich noch nie davon abhalten lassen, den eigenen Untergang herbeizuführen. Schlimm ist dabei nur, dass die anderen, vernünftigeren in den Untergang mitgerissen werden.

Hans Contier, Wadern