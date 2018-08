später lesen Lkw stößt mit Kradfahrer zusammen 31-Jähriger in Simmerath tödlich verletzt Teilen

Ein Lkw-Fahrer wollte am frühen Samstagnachmittag auf Höhe einer Jugendherberge in Simmerath links abbiegen, um diese zu beliefern. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Kradfahrer. Der 31-Jährige aus Bad Münstereifel starb noch an der Unfallstelle .