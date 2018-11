Tanklastzug kippt um - Ehepaar stirbt in Auto

In einem der Wagen sei ein Ehepaar eingeklemmt worden, teilte die Polizei zunächst mit. Die 68-jährige Frau und ihr 73 Jahre alter Mann aus Petershagen starben noch an der Unfallstelle. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Autos in den Graben geschleudert und blieben auf dem Dach liegen.

Die anderen Unfallbeteiligten kamen den Angaben zufolge glimpflich davon: Die 23-jährige Autofahrerin aus Minden erlitt ebenso wie der 63-jährige Lastwagen-Fahrer leichte Verletzungen.

Nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei war das Ehepaar gegen 14.20 Uhr aus Richtung der A2 kommend auf der Bundesstraße unterwegs. Als der 73-jährige Fahrer nach rechts abbiegen wollte, kam es offenbar zur Kollision mit dem dort fahrenden Wagen der 23-Jährigen. Das Auto der Mindenerin kam ab auf den Grünstreifen, das Auto des Ehepaares driftete in den Gegenverkehr, wo es mit dem Sattelzug zusammenstieß. Dabei überschlug sich der Wagen und wurde in den Graben geschleudert.

Der Lkw kippte auf die Seite, seine aus Fette für die Lebensmittelherstellung bestehende Ladung blieb nach Polizeiangaben jedoch im Tank. Allerdings sorgte ausgelaufener Diesel für eine rutschige Fahrbahn.

Die Bergung der B482 wird demnach voraussichtlich bis in die späten Abendstunden dauern. Der Schaden beträgt laut Polizei mehr als 100.000 Euro.

(mba/dpa)