Ein 56-jähriger Mofafahrer ist an Donnerstagnachmittag in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Fürstenhausen auf einen BMW aufgefahren. Dessen 61-jähriger Fahrer hatte zuvor vor einem Zebrastreifen gebremst. Der Mofafahrer kam zu Fall und trug dabei laut Polizeibericht leichte Verletzungen davon.