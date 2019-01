später lesen Unfall auf A2 bei Herford Drei Menschen retten sich schwer verletzt aus brennendem Auto Teilen

Auf der A2 in Herford hat sich am Sonntagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto überschlug sich, blieb auf dem Dach liegen und geriet in Brand. Drei junge Menschen konnten sich aus dem Fahrzeug retten.