Zwischen Gurkentruppe und Regierungsanspruch

Dass Horst Seehofer eine so große Eile hat, den Nachzug zu regeln, hat zweifellos mit dem Wahlkampf in Bayern zu tun, wie man überhaupt manches Handeln der Christsozialen in Berlin derzeit unter der Überschrift „Emotionaler Ausnahmezustand“ verbuchen muss. Bis zum Herbst kann der noch zu manchen Eruptionen führen. Verboten ist es allerdings auch nicht, sich so schnell dem Familiennachzug zu widmen. Zumal es dafür einen gewissen Termindruck gibt.

Für etwas anderes dürfte der interne Umgang mit diesem ersten Gesetzentwurf der neuen Koalition hingegen viel wichtiger sein: Für die Tonlage, in der man miteinander in den nächsten Jahren regieren wird. Da war der Familiennachzug bisher kein gutes Beispiel, übrigens auch nicht als erste Probe auf die Fähigkeiten des für die Koordinationsarbeit zuständigen neuen Kanzleramtschefs. Will man gleich vom ersten Tag an eine Gurkentruppe sein wie einst Schwarz-Gelb, eine Streitkoalition also, in der kaum ein Vorstoß des einen Partners vom anderen öffentlich unkommentiert blieb? In der Gerüchte und Missverständnisse wabern? Oder will man doch sachlich zusammenarbeiten, professionell?