Der gefallene Held zwischen Palast und Knast

Erst Schuhputzer, dann Gewerkschaftsführer, schließlich schaffte er es 2003 nach mehreren vergeblichen Anläufen als Chef der linken Arbeiterpartei in den Präsidentenpalast. Und begeisterte zunächst die Welt; er sprach auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wie auf dem Gegenforum der sozialen Bewegungen in Porto Alegre. Während seiner Amtszeit bis 2010 modernisierte der „Präsident der Armen“ die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas und verbesserte die Lebensbedingungen von Millionen armer Brasilianer mit dem Programm „Null Hunger“ und der Familiensozialhilfe. In ärmeren Bevölkerungsschichten ist der deswegen noch immer sehr beliebt.

Seine erneute Präsidentschaftskandidatur ist auch ein Feldzug, um den Sturz seiner Nachfolgerin und Parteifreundin Dilma Rousseff per Amtsenthebungsverfahren zu rächen. Brasilien erlebt polarisierende Tage, seine Anhänger gehen auf die Straße, ebenso lassen Gegner Lula-Figuren in Sträflingsuniform von Galgen baumeln. Jüngst wurde Lulas Konvoi beschossen. Kann er nicht bei der Wahl antreten, könnte der ultrarechte Jair Bolsonaro der Nutznießer bei der Wahl sein, er wird als „Trump Brasiliens“ bezeichnet, hetzt gegen die linke Arbeiterpartei und verherrlicht die Militärdiktatur (1964 bis 1985). Kurz vor der Lula-Entscheidung erklärte die Armee, dass die rechtsstaatlichen Normen einzuhalten seien. Ein Hinweis durch die Blume, dass man Lula gern im Gefängnis sehen würde?

Fakt ist, das Denkmal bröckelt, in dem Prozess geht es um eine mögliche Begünstigung durch einen Baukonzern bei einem Penthouse am Atlantik – als Gegenleistung für Auftragsvergaben. Daneben gibt es sechs weitere Prozesse, aber auch der amtierende Präsident Michel Temer und fast die ganze restliche Elite sehen sich Prozessen und Vorwürfen ausgesetzt, die Korruptionsaffären haben das Vertrauen der Bürger dramatisch sinken lassen – viele hoffen auf einen Reinigungseffekt durch das Aufräumen der Justiz.

Lula profitierte bei seiner Armutsbekämpfung auch von sprudelnden Öleinnahmen. Brasilien galt zudem als erwachender grüner Riese, Agrargüter wie Soja wurden zum Exportschlager. Lula stellte sich auch mit der Unternehmerschaft gut, die Frage ist: War er bestechlich wie viele andere? Unklar.