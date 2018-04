TV Korschenbroich bringt den Nachwuchs in Bewegung

Vormittags legte das Trainerteam den Schwerpunkt altersgerecht auf handballerische Übungsformgen, am Nachmittag überwogen die spielerischen Inhalte. "Vor allem ging es natürlich um Handball, aber auch andere Ballsportarten wurden in unterschiedlichen Varianten ausprobiert", sagte Pia Kloeters: "Der Spaß bei den Kindern stand dabei immer im Vordergrund." Und weiter: "Ich bin sehr zufrieden mit dem gesamten Camp. Der TVK hat sich hier mal wieder von seiner besten Seite gezeigt.

Der Ablauf war professionell und die anwesenden Kinder hatten jede Menge Spaß." Die Leiterin freute sich über den reibungslosen Ablauf des vom TV Korschenbroich mittlerweile zum achten Mal in Eigenregie veranstalteten Handballcamps. "Mein herzlicher Dank geht an die fleißigen Hände im Hintergrund und an Ronny Rogawska und Lukas Menze für ihre Unterstützung."

(sit)