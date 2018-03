später lesen Lokalsport TuS Oedt beim Waldlauf und in Venlo gut vertreten Teilen

In der Gesamtwertung des 3. Niederrheinischen Waldlauf-Cups konnten sich die Aktiven des TuS Oedt vorne platzieren. Ralf Gudden (M50) absolvierte die Steigungen auf den Hinsbecker Höhen über 5 km in 22:23 Minuten als Schnellster seiner Altersklasse ebenso wie Patrick Stroben, der über 8 km in 31:26 Minuten als Erster der M30 das Ziel erreichte. Den Tagessieg sicherte sich Daniela Frenzel (W45) nach 28:34 Minuten und auch Neuzugang Sabine Teister durfte sich, erstmals im blau-roten Trikot am Start, gleich mit 42:52 Minuten über 8 km über ihren Sieg in der W35 freuen.