Tuning-Szene am "Car-Freitag" in NRW unterwegs

Treffen der Autotuningszene am sogenannten "Car-Freitag" sind nach Polizeiangaben landesweit friedlich verlaufen. In Meerbusch kam es jedoch zu einem mutmaßlichen Rennen mit zwei Lamborghini, das in einem Unfall endete. Zwei Personen wurden dabei verletzt.