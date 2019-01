Um 10.14 Uhr - und damit rund 20 Minuten früher als geplant - setzt der Flug EW9536 am Samstagmorgen auf der Landebahn im spanischen Málaga auf. An Bord: Der gesamte Fortuna-Tross. Am Nachmittag ruft Trainer Friedhelm Funkel dann seine Mannschaft erstmals auf dem Trainingsplatz in Marbella zusammen. Acht Tage lang bereitet sich Fortuna bei vorhergesagten 17 Grad und Sonne auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vor. In 17 Spielen will der Aufsteiger sein Vier-Punkte-Polster auf die Relegationsplätze oder zumindest die sieben Zähler auf die direkten Abstiegsplätze verteidigen. Die Tage in Marbella sind dafür der Startschuss. Dort will das Team vor allem an den 3 K’s arbeiten, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden dürften: Kondition, Konzentration und Kameradschaft.

Kondition

Immerhin: Die Mannschaft weiß in jedem Fall schon mal, was in den kommenden Tagen auf sie zukommen wird. „Es wird knackig. Aber das ist mir lieber“, sagt Jean Zimmer. Friedhelm Funkel ist bekannt dafür, auch im Wintertrainingslager ein verstärktes Augenmerk auf die Fitness zu legen. „Wir müssen fitter sein als die anderen“, hatte der Coach bereits vor der Saison gesagt. Und an dieser Prämisse hat sich nichts geändert. Vorstandsboss Robert Schäfer hatte sich im Jahresabschlussinterview mit unserer Redaktion auch noch einmal in diese Richtung geäußert: „Die Laufleistung hat nicht bei allen Spielen gestimmt. Sie muss in jedem Spiel so sein wie zum Beispiel gegen Freiburg.“ Damit bezog sich Schäfer allerdings nicht auf Fitness-Defizite. „Das ist keine konditionelle Frage, sondern liegt in den Köpfen.“

Konzentration

Was der Vorstandsboss auf die Laufleistung bezieht, ist natürlich auch allgemeiner zu fassen. Die Düsseldorfer haben in der Rückrunde nun eine andere Rolle inne: Durch die neun Punkte aus drei Spielen in der Englischen Woche (2:0 gegen Freiburg, 2:1 gegen Dortmund, 1:0 in Hannover) zum Abschluss der Hinrunde wurde Fortuna innerhalb von acht Tagen vom Jäger zum Gejagten in der Abstiegszone. Jedes Team hat nun gegen Fortuna gespielt und wird die Funkel-Elf daher im Rückspiel sicher nicht mehr unterschätzen – wie es vielleicht Dortmund und dem FC Bayern (3:3) in der Hinserie passiert ist. Es gilt, das Bewusstsein dafür zu schärfen. „Wir bleiben demütig. Noch ist nichts erreicht“, wiederholt der Trainer sein Mantra. Diese Einstellung muss sich in Marbella in den Köpfen der Spieler weiter festsetzen.

Kameradschaft

Was Fortuna – bis auf die Auftritte in Nürnberg und in Frankfurt – über die gesamte Hinrunde ausgezeichnet hat, ist der Zusammenhalt. Beleg dafür ist, dass das Team auch nach sechs Niederlagen in Serie nicht auseinandergebrochen ist. Diese Geschlossenheit, die Funkel vor der Saison mit markigen Worten („Wir werden eine Wagenburg um uns herum aufbauen, in der uns jeder am Arsch lecken kann“) beschrieb, muss das Team weiter mit Leben füllen. Dazu müssen vor allem auch Spieler wie Alfredo Morales oder Marvin Ducksch beitragen, die zuletzt keine Rolle mehr spielten. Falls es dem neuen Sportvorstand Lutz Pfannenstiel zudem gelingt, einen oder mehrere Zugänge zu präsentieren, wird die spannende Frage sein, welchen Einfluss die Neuen auf die bestehende Gemeinschaft haben werden.

Nach den ersten Trainingseinheiten am Samstag und Sonntag steht am Montag dann das erste von zwei Testspielen an: In Marbella trifft Fortuna auf Borussia Dortmund (16 Uhr, live bei Sport1). Am Donnerstag geht dann in Coín gegen den holländischen Erstligisten FC Emmen (16 Uhr).