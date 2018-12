Bayer Leverkusen hat Heiko Herrlich sowie dessen Co-Trainer Nico Schneck mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte der Verein am Sonntagmorgen mit. Die Nachfolge Herrlichs als Coach der Werkself tritt mit Beginn der Rückrunden-Vorbereitung am 4. Januar 2019 der Niederländer Peter Bosz an. Der 54-Jährige trainierte in der Bundesliga zuletzt Borusia Dortmund. 2017 war er mit Ajax Amsterdam bis ins Finale der Europa League gegen Manchester United gekommen. Er unterschrieb nach Informationen des Vereins einen bis zum 30. Juni 2020 gültigen Vertrag. Bosz wird unterm Bayer-Kreuz von seinem Co-Trainer Hendrik "Hendrie" Krüzen unterstützt.



"Heiko Herrlich hat unserer Mannschaft im Vorjahr nach einer zuvor sehr schwierigen Saison wichtige Impulse verliehen und uns ins internationale Geschäft zurückgebracht. Bis zuletzt hatten wir die Überzeugung und den Willen, mit ihm als Cheftrainer die Wende zum Guten zu schaffen. Doch leider ist mittlerweile eine Stagnation in der Entwicklung des Teams nicht mehr zu leugnen. Auch wenn wir zum Jahresende hin wieder den Anschluss an die internationalen Plätze hergestellt haben,

befinden wir uns nach der insgesamt nicht befriedigenden Halbserie in einer Situation, die einen Trainerwechsel aus unserer Sicht notwendig macht", begründet Rudi Völler als Geschäftsführer Sport die Entscheidung.

Mehr in Kürze.



(rent/dpa)