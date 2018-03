später lesen Radsport Tour de France 2020 beginnt in Nizza Teilen

Twittern







Die Tour de France 2020 wird in Nizza an der Cote d'Azur beginnen. Tour-Chef Christian Prudhomme verkündete die Wahl der südfranzösischen Großstadt am Mittelmeer als Austragungsort des Grand Depart in zwei Jahren.