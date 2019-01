später lesen Kind starb an Kopfverletzungen Mutter von totem Säugling in Gelsenkirchen festgenommen Teilen

Twittern







Am Montag hat die Polizei in Gelsenkirchen einen toten Säugling gefunden. Jetzt ist die Mutter des Kindes als Tatverdächtige festgenommen worden. Der Säugling starb an erheblichen Schädelverletzungen.