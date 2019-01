später lesen Unfall in Essen Fußgänger wird von zwei Autos überrollt und stirbt FOTO: dpa / KDF-TV & Picture FOTO: dpa / KDF-TV & Picture Teilen

In Essen hat sich am Neujahrsabend ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Mann wurde dabei von zwei Autos erfasst. Er starb an seinen schweren Verletzungen.