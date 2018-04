Tischtennis: WTV erreicht 8:8 beim TTV Rees-Groin II

Beide Teams traten im Duell der Nachbarn mit Ersatz an. Beim Weseler TV half Michael Schwarz aus der zweiten Mannschaft aus, der im Doppel mit Felix Markett nur knapp einen Erfolg verpasste. Gordon Thiel/Tobias Benning behielten sowohl zum Auftakt als auch im letzten Doppel in vier Sätzen die Oberhand. In den Einzeln waren Veit Grüttgen, Ralph Benning, Tobias Benning, Gordon Thiel und Felix Markett (2) erfolgreich.

Im letzten Heimspiel empfängt der Weseler TV jetzt am Sonntag, 15. April, 10 Uhr, das Schlusslicht SV Millingen. Zum Abschluss steht am Samstag, 21. April, 18.30 Uhr, die Begegnung beim Tabellendritten VfL Rhede an.

(kök)