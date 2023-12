Wer also Lust hat, langfristig und gesund abzunehmen, ist eingeladen, unverbindlich in den wöchentlich stattfindenden Bodymed-Kursen in Ommersheim vorbeizuschauen. Hier erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie Abnehmen sogar Spaß macht und der Genuss nicht zu kurz kommt. „Wir möchten die Leute nicht überreden, aber dennoch überzeugen, dass das, was wir tun, Hand und Fuß hat. In den Kursen findet dann eine intensive Beratung statt, zu gesunder Ernährung und was es sonst noch braucht, Bewegung zum Beispiel. Dabei wird auch der Gewichtsverlust durch die Körperfettmessungen regelmäßig kontrolliert. Der Austausch in der Gruppe spornt zusätzlich an, und natürlich gehören auch Rezepte für leckere und gesunde Gerichte dazu.“ Der Besuch der Kurse ist im Übrigen auch online möglich, Körpermessungen und Einzelberatungen natürlich nur persönlich vor Ort.