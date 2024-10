Am Wettbewerb selbst können Dörfer sowie Dorfgemeinschaften mit bis zu 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern teilnehmen. Mit der Teilnahme sollen die Bürgerinnen und Bürger zeigen, welche Themen sie vor Ort bewegen und was das Zusammenleben in ihrem Dorf auszeichnet. Als besonderer Anreiz wird zum dritten Mal ein Sonderpreis der Ministerin verliehen, welcher in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf „Kinder und Jugend im Dorf“ setzt.