Lorenz Noltings am Thalia-Theater Hamburg uraufgeführte, sehr freie Büchner-Adaption von „Woyzeck“ zeigt das Stück auf neue, aufregende Weise, nämlich als brachiales und vorwärtsgetriebenes Solo für nur eine Spielerin. Hier werden jene menschenverachtenden Systeme entlarvt, an deren Ende es vor allem die sozial Schwachen, Stigmatisierten und häufig weiblich Sozialisierten sind, an denen sich die Gewalt kapitalistischer Strukturen ausagiert. Dieser sehr aktuelle Woyzeck mit seiner Performerin Anna K. Seidel stellt die drängende Frage: Warum rächt sich Woyzeck immer an den bzw., pardon, an der Falschen? Und nicht an all denen, die dieses auf Unterdrückung fußende System aufrechterhalten? Und warum folgen wir ihm nicht? Premiere des Gastspiels ist am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr in der sparte4, ein weiterer Termin findet am 15. Dezember statt.