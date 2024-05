Zu den Themen Rassismus, Hass und Intoleranz findet die Ministerpräsidentin klare Worte: „Ich will es grundsätzlicher sagen. Egal, wo man herkommt, wen man liebt und an welchen Gott man glaubt: Wer auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht, kann zu uns gehören. Das ist die Stärke unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Was wir aber nicht dulden, sind Hass und Hetze, egal gegen wen. Wir müssen deshalb darauf achten, dass wir im Saarland zusammenhalten. Das macht uns stark. Lassen Sie uns ein Land sein, in dem wir mehr miteinander statt nur übereinander reden! Lassen Sie uns eine Gesellschaft sein, in der wir Respekt füreinander haben, gerade auch dann, wenn unser Gegenüber eine andere Meinung hat! Daran erinnert uns der 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Es geht um die unantastbare Würde des Menschen.“