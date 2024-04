Mit seinen Auftritten in der Congresshalle und in der Stiftskirche St. Arnual konnte Artist in Focus Christian Schmitt zeigen, wie die Klangwogen der Orgel im Zusammenspiel mit Sinfonieorchester große Säle mühelos füllen können. Beim 10. Kammerkonzert, das am Montag, 6. Mai, 19.30 Uhr, ausnahmsweise in der Alten Feuerwache stattfindet, präsentiert er sein Instrument in einem Programm zwischen Barock und zeitgenössischer Kammermusik von einer anderen Seite: Zwei Bach-Sonaten, die Schmitt gemeinsam mit Konzertmeister Wolfgang Mertes bzw. Solo-Cellist Benjamin Jupé musiziert, bilden einen Pol des Programms und kontrastieren mit drei zeitgenössischen Werken. Den Abschluss bildet Saint-Saëns’ populärer wie mitreißender Klassiker „Danse macabre“ – allerdings in einer garantiert unerhörten Fassung, die alle Instrumente des Abends zusammenführt: Violine, Cello, Schlagzeug und natürlich die „Königin der Instrumente“, die Orgel.