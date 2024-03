In ein Wohnprojekt der besonderen Art entführt Rebekka David in ihrer Inszenierung „The end, my friend. Wer hat meinen Hamster umgebracht? (Hoffentlich ich)“ für das Saarländische Staatstheater: Hier will man Lebensräume neu denken, sozial und mit der Natur im Einklang. Doch immer wieder geschehen mysteriöse Zwischenfälle – Vorboten eines großen Unheils? Rebekka David und ihr Ensemble tauchen ein in die Narrative der Apokalypse. Denn schon immer hat sich die Menschheit ausgemalt, wie sie einmal enden könnte. Und obwohl der Maya-Kalender auslief, die Jahrtausendwende stattfand und Kometen an der Erde vorbeiflogen, sind wir nach wie vor hier. Können wir uns unser reales Ende überhaupt noch vorstellen oder haben wir es zu oft im Kino gesehen? Was muss passieren, damit wir endlich handeln? Rette sich, wer kann! Premiere ist am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr in der Alten Feuerwache.