Saarländisches Staatstheater: Das Saarland wird zum Tanzland

In „Studio Amore“ performen Gesangsstudent*innen der HfM Saar in Kooperation mit dem Saarländischen Staatstheater in drei musikalisch-sportlichen „Exercises“ die großen und kleinen Probleme moderner Menschen. Lucy hält den Weltrekord im Dauertelefonieren in Menottis „The Telephone“, überhört jedoch die verzweifelten Versuche Bens, ihr eine einzige wichtige Frage zu stellen. Eine delikate Nachricht führt bei Helene und Robert in Hindemiths Miniaturoper „Hin und zurück“ zum Eifersuchtsmord im Affekt, der im Rückwärtsgang zwar nicht ungeschehen gemacht, aber zumindest in Frage gestellt werden kann. Und schließlich gerät ein mehr mit seinem Trainingsgerät als seiner Frau verbundener Meisterboxer in Křeneks satirischem Einakter „Schwergewicht“ von einer absurden Situation in die nächste. Regisseurin Ini Gerath verbindet die drei Werke zu einem aufregenden Workout-Opernabend. Premiere ist am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr in der Alten Evangelischen Kirche in St. Johann, drei weitere Vorstellungen folgen am 8., 9. und 10. März.