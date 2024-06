Am Nil herrschen Unsicherheit und Chaos. Zwei Nationen befinden sich im Krieg, der längst nicht mehr um Territorien geführt wird, sondern um jene Ressource, ohne die es kein Leben geben kann: In einer Welt, die immer heißer wird und in der der Mensch verzweifelt versucht, die Natur zu kontrollieren, findet ein erbarmungsloser Kampf um Wasser statt. Beunruhigende Vision einer nicht allzu fernen Zukunft oder doch schon Realität? Für Regisseur Manuel Schmitt, der bereits zwei Mal in Ägypten inszeniert hat und dem Land verbunden ist, lässt ein Blick auf die Weltlage kaum Optimismus zu. Vor diesem Hintergrund sorgt zudem eine tragische Dreiecksgeschichte um Liebe und Eifersucht, um Macht und Machtmissbrauch, um Feindbilder und deren Entlarvung für ein wahres Wechselbad der Gefühle … Am Samstag, 8. Juni, um 19.30 Uhr findet die Premiere von „Aida“ im Großen Haus statt, weitere Aufführungen sind am 12., 21. und 27. Juni sowie am 2. und 4. Juli.