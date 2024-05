Saarländisches Staatstheater: Alles neu macht der Mai

Danny Gu, Stimmführer der 2. Violinen des Staatsorchesters, entführt mit Eri Takeguchi am Klavier im 12. Kammerkonzert erneut in die Welt der virtuosen Violinmusik. Auf dem Programm steht Saint-Saëns’ erste Violinsonate, die mit vielen technischen Schwierigkeiten gespickt ist. Ein kleines Durchatmen gibt es in der beschwingten „Suite italienne“ aus Strawinskys Ballett „Pulcinella“. Im 19. Jahrhundert gab es eine ganze Reihe Virtuosen, die mit halsbrecherischen Eigenkompositionen reüssierten, darunter Henryk Wieniawski mit seiner Scherzo-Tarantelle und Heinrich Wilhelm Ernst, dessen Variationen über das irische Volkslied „The Last Rose of Summer“ bis an die Grenzen des spieltechnisch Möglichen führen. Montag, 10. Juni, 19.30 Uhr, Mittelfoyer.