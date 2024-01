Und hier setzt das Kieser Training an: Denn jeder Mensch kann diesen Abbauprozess aufhalten. Das Geheimnis liegt im regelmäßigen und effektiven Training. Wer sich zweimal in der Woche Zeit nimmt und 30 Minuten trainiert, kann schon eine deutliche Körperoptimierung bewirken. Das Kieser Training setzt auf intensiven und individuellen Muskelaufbau. Jede einzelne der dreißig Minuten pro Trainingseinheit wird voll ausgeschöpft, es wird viel Wert auf Regelmäßigkeit gelegt; denn nur so ist ein nachhaltiger Muskelaufbau möglich. Und auch die Technik ist entscheidend: Wer seine Übungen richtig und konsequent durchführt, wird schon nach kurzer Zeit spürbare Trainingserfolge erleben.

Ein weiteres Ass im Ärmel hat das Kieser Training mit seiner Lumbar-Extension-Maschine (LE). Die computergestützte Rückenmaschine ist eigens für ein hocheffizientes Rückentraining konzipiert. Dr. med. Kieser ist überzeugt von diesem Konzept: „Zwar lassen sich Abnutzungen und Bandscheibenvorfälle nicht wegtrainieren, aber Schmerzen können gelindert oder sogar beseitigt werden. Eine Studie zeigt: Durch das Training an der LE konnten neun von zehn geplanten Operationen vermieden werden. In der Regel reichen 12 bis 18 Trainingseinheiten dazu aus.“